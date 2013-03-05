Кличко вимагає, щоб Янукович у ВР розповів, про що говорив із Путіним

Голова фракції “УДАР” Віталій Кличко вважає, що Президент України Віктор Янукович має у парламенті поінформувати про результати свого вчорашнього візиту до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав на брифінгу у Верховній Раді.

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За його словами, парламент має бути поінформований, “для чого Президент літав у Москву і які можуть бути наслідки таких переговорів для нас, для українців, чи не перекреслює візит в Москву підсумки саміту Україна-ЄС та європейських прагнень України, оскільки ми задекларували чіткий напрямок розвитку України - це європейський напрямок”.

“І в двох напрямках ми рухатись однозначно не можемо”, - зазначив В.Кличко.

Він нагадав, що В.Янукович повинен щорічно виступати в парламенті, але, “на жаль, впродовж року Президента тут не було”.