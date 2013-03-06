Азаров дорікає опозиції, що українцям стає гірше

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

“Що ж відбувається в Україні? Пройшло три місяці після того, як розпочав роботу новий склад Верховної Ради України, і які ж нагальні питання розвитку країни вирішив парламент? На жаль, законодавча робота заблокована опозицією”, - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що за час роботи нового складу парламенту опозиція не запропонувала жодних актуальних для розвитку країни рішень, навіть спрямованих на виконання власних передвиборчих обіцянок.

“Опозиція ще й не дає працювати всьому законодавчому органу. Більш того, представники опозиції намагалися зірвати засідання уряду, на якому розглядалися доленосні питання активізації вітчизняної економіки. І де ж ті пропозиції, з якими вони нібито прийшли до уряду? Де їх погляд на протидію кризі? Немає нічого. Опозиція використовує будь-який привід для того, щоб заблокувати конструктивну роботу влади”, - переконаний М.Азаров.

За його словами, громадяни мають усвідомити, що опозиція в Україні діє за принципом “чим гірше, тим краще”. На думку М.Азарова, гірше стає саме українцям.

“Тому що зараз кожен день на рахунку. Уряд рішуче засуджує блокування Верховної Ради. Водночас ми готові до конструктивної роботи і далі будемо наполягати на вирішенні дійсно актуальних, важливих для добробуту наших громадян проблем”, - наголосив глава уряду.