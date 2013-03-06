Нардеп «Джеймс Бонд» каже, що терпець регіоналів - на межі

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“Але я впевнений, що після 8 березня не буде ніяких застережень для того... Якщо хтось намагається перевірити, коли увірветься терпець у Партії регіонів, то десь на межі”, - сказав він.

При цьому В.Лук’янов відзначив, що не хотів би робити якісь подібні попередження, що “ми сьогодні увечері прийдемо і витягнемо за штани звідти і повикидаємо”.

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Як повідомляв УНІАН, 5 березня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту на знак протесту проти подання голови ВР Володимира Рибака до ВАСУ щодо позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка повноважень.

Також опозиційні фракції звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого В.Рибак звернувся до ВАСУ.