Шуфрич збирається демонструвати у залі ВР свої фізичні можливості

Представник фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич не виключає «демонстрації сили» для розблокування Верховної Ради України.

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо можливості силового розблокування ВР.

“Під час минулого блокування ми продемонстрували наші дипломатичні можливості. Я не виключаю, що цього разу ми продемонструємо наші фізичні можливості”, - сказав депутат.

На уточнююче запитання, коли саме це може статися, Н.Шуфрич нагадав, що вчора голова Верховної Ради України Володимир Рибак сказав, що більшість чекатиме день-два.

“Сьогодні другий день, почекаємо третій”, - зауважив Н.Шуфрич.

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За словами депутата, він погоджується із В.Рибаком, що “день-два, не більше, ми будемо цей безлад терпіти”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 березня, опозиційні депутати заблокували роботу парламенту на знак протесту проти подання голови ВР В.Рибака до ВАСУ щодо позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка повноважень.