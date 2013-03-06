Шуфрич збирається демонструвати у залі ВР свої фізичні можливості
Шуфрич не виключає “демонстрації сили” для розблокування Верховної Ради.
Представник фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич не виключає «демонстрації сили» для розблокування Верховної Ради України.
Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на питання щодо можливості силового розблокування ВР.
“Під час минулого блокування ми продемонстрували наші дипломатичні можливості. Я не виключаю, що цього разу ми продемонструємо наші фізичні можливості”, - сказав депутат.
На уточнююче запитання, коли саме це може статися, Н.Шуфрич нагадав, що вчора голова Верховної Ради України Володимир Рибак сказав, що більшість чекатиме день-два.
“Сьогодні другий день, почекаємо третій”, - зауважив Н.Шуфрич.
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За словами депутата, він погоджується із В.Рибаком, що “день-два, не більше, ми будемо цей безлад терпіти”.
Як повідомляв УНІАН, учора, 5 березня, опозиційні депутати заблокували роботу парламенту на знак протесту проти подання голови ВР В.Рибака до ВАСУ щодо позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенка повноважень.