ВАСУ близько 17.00 вирішить долю мандата Власенка

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», про це повідомив судовий розпорядник після того, як колегія суддів на чолі з суддею Михайлом Зайцевим пішла до дорадчої кімнати.

Перед цим на вимогу голови фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка, який представляє у суді інтереси С.Власенка, суд долучив до справи документи, які засвідчують, що він є захисником, а не адвокатом.

А.Яценюк наголосив, що, згідно з повісткою про виклик до суду у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, С.Власенко виступає саме захисником, а не адвокатом.

Суд також долучив до справи витяги з журналу судового засідання, за яким С.Власенко брав участь у суді на підставі посвідчення народного депутата України, а також протоколи допиту у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, в яких С.Власенко також вказаний як народний депутат.

Крім того, Генеральна прокуратура підтвердила, що С.Власенко є захисником, а не адвокатом, повідомляє прес-служба партії.

Відповідні документи ГПУ А.Яценюк продемонстрував журналістам в перерві засідання ВАСУ.

Як повідомляв УНІАН, голова ВР В.Рибак вніс до ВАСУ подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата у зв’язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність із адвокатською.