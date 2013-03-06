Рабинович назвав дві версії замаху на нього

Президент ФК "Арсенал" (Київ), співголова Європейського єврейського парламенту, президент Всеукраїнського єврейського конгресу, бізнесмен Вадим Рабинович пов'язує замах на себе з діяльністю в єврейській громаді та "пропозицією" продати телеканал Jewish News One (JN1).

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Упродовж останніх п'яти років у мене немає жодного бізнесу в Україні. Ні в якому вигляді. Отже, ніякого бізнес-конфлікту у мене немає і бути не може. Ніяких особистих конфліктів у мене ні з ким немає. Займаюся в Україні я лише двома речами - єврейською громадою і телемедіапростором: за півтора роки ми створили унікальний канал Jewish News One. Тому, зважаючи на те, що сталося, я можу виходити тільки з того, чим я займаюся. Отже, у мене є тільки дві версії того, що відбувається - у мене є єврейська версія і версія телевізійна. Інших мотивів - ні п'ятих, ні десятих, я більше не знаю", - сказав В.Рабинович.

За його словами, останнім часом в Україні достатньо сильно поширилися реакційні настрої стосовно євреїв і ніякої дієвої реакції з боку правоохоронних органів немає.

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Кажучи про другу версію, В.Рабинович сказав, що якийсь час тому у нього відбулася зустріч з народним депутатом, помічником прем'єр-міністра України Андрієм Деркачем. "Він приїхав, сів зі мною, розповів про свої грандіозні плани і раптом він мені каже наступне: "Ти розумієш, що зараз у країні відбувається? Ти не знаєш, яка ми сила, ми формуємо блок єдиний медіа. Ти знаєш, коли ти працював, мій тато був главою служби безпеки, я вважаю, що ти з нами не розрахувався, ти нам ще винен. Нам гроші не потрібні, ти мусиш зрозуміти правильно - перепиши на нас канал JN1. Якщо ти це впродовж тижня не зробиш, у тебе будуть великі проблеми", - розповів В.Рабинович, додавши, що А.Деркач наголосив, що це рішення "ухвалене вгорі, впродовж тижня ти маєш віддати канал".

Продовжуючи тему, бізнесмен відзначив, що "за підсумками зустрічі" він написав лист на ім'я генерального прокурора. "Жодна людина мене не викликала, поки щось там не висадили в повітря", - сказав В.Рабинович.

Крім того, він відзначив, що в міліції йому надали на ознайомлення протокол, в якому було написано, що "в мене кидала невідома людина якийсь предмет з хуліганською метою". При цьому, за словами В.Рабиновича, в міліції також зазначили, що ще встановлюють тип вибухового пристрою, але вже можуть сказати, що в ньому не було осколкового наповнення. "Отже, мене хотіли просто залякати", - припустив В.Рабинович.

Водночас він зазначив, що має низку питань до правоохоронних органів. "У мене є питання до всіх розумних людей, - сказав бізнесмен. - Якщо я пишу керівництву правоохоронної системи України, що така-то людина на високому рівні в нашій державі займається рекетом і ще дає певні терміни, то, в моєму розумінні, має бути хоч якась реакція... Я почекаю тижні два-три і думатиму, як захистити себе".

Виходячи зі сказаного, В.Рабинович запевнив: "Я ні на кого не перепишу ніякого каналу. Ніхто його не одержить. Ніякий Деркач, ні той, хто за ним стоїть... Я другу реєстрацію каналу сьогодні почну в Бельгії. Про всяк випадок".

УНІАН звернувся до Генеральної прокуратури України за коментарем.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Києві близько 15.36 в районі станції метро "Кловська" (вулиця Мечникова) було скоєно замах на життя В.Рабиновича.

За інформацією MIGnews.com.ua, у його автомобіль, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль пошкоджено.

5 березня столична міліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» у зв'язку зі спробою підриву автомобіля В.Рабиновича.

А.Деркач - член депутатської фракції Партії регіонів.