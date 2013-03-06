Рабиновичу перед замахом пропонували продати єврейський новинний канал

Президент ФК "Арсенал" (Київ), співголова Європейського єврейського парламенту, президент Всеукраїнського єврейського конгресу, бізнесмен Вадим Рабинович заявляє, що за кілька днів до замаху на нього йому пропонували продати Перший єврейський міжнародний новинний телеканал Jewish News One (JN1).

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Народний депутат, помічник прем'єр-міністра сказав, що якщо впродовж тижня я не перепишу канал, отже, я його все одно перепишу, але після силових акцій, замахів і неприємностей», - сказав В.Рабинович.

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Бізнесмен наголосив, що після розмови, що відбулася, він написав звернення на ім'я генерального прокурора.

«Мене ніхто до замаху навіть не викликав запитати, що відбувається», - відзначив В.Рабинович.

За його словами, коли він звернувся в міліцію, то в протоколі інцидент вже був описаний як хуліганство.

Водночас бізнесмен не може з упевненістю сказати, чи було заздалегідь підготовлено це формулювання чи ні.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в Києві близько 15.36 у районі станції метро "Кловська" (вулиця Мечникова) було скоєно замах на життя В.Рабиновича.

За інформацією MIGnews.com.ua, у його автомобіль, який виїжджав із двору офісу, з боку порожнього сусіднього будинку було кинуто вибуховий пристрій. Автомобіль пошкоджено.

5 березня столична міліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» у зв'язку зі спробою підриву автомобіля В.Рабиновича.