Єфремов каже, що опозицію силою поки не розганятимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу лідерів фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він наголосив, що «у Верховній Раді патологія в нормі».

За його словами, колеги з опозиції «намагаються блокувати роботу парламенту, хоча, на мій погляд, це таке аристократичне блокування до 6 вечора, а відтак перерва до 9 ранку, але це їх право. Точніше навіть не право, це їх порушення закону».

Він наголосив, що фракція ПР готова працювати над законопроектами, які необхідно ухвалити.

За його словами, «те неподобство, яке продовжується у Верховній Раді, воно найближчим часом має закінчуватися».

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О.Єфремов наголосив, що сьогодні під час переговорів він сказав своїм колегам з опозиції, що «коли вони готові будуть працювати, нехай нам скажуть, бо ми готові роботу починати за годину, через дві, завтра тощо».

За його словами, якщо опозиція не готова працювати, «то ми думатимемо, як вийти з цієї ситуації, але довго це тривати не буде».

Відповідаючи на питання журналістів з приводу того, чому фракція ПР сьогодні не прийшла раніше ніж опозиція, і таким чином не запобігла блокуванню трибуни, О.Єфремов відповів: «А навіщо? Ви нас штовхаєте, аби ми влаштовували знову циркову виставу і потім всі камери це знімали і показували у всьому світі? Це можна зробити, це не важко зробити, але ми сьогодні інші вже. Ми маємо достатній досвід роботи в парламенті для того, аби сказати, що працювати по-іншому треба».

Він попросив журналістів не штовхати Партію регіонів на те, «аби центральний орган законодавчої влади був посміховиськом у всьому світі».

О.Єфремов наголосив: «На сьогодні ми не розглядаємо і не передбачаємо жодних силових варіантів розблокування роботи парламенту. Ми не хочемо влаштовувати цирк у парламенті».

«Що стосується перспективи, то час покаже», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня опозиційні депутати заблокували роботу парламенту на знак протесту проти подання Голови ВР Володимира Рибака до ВАСУ про позбавлення депутата від «Батьківщини» Сергія Власенко повноважень.

Також опозиційні фракції звинувачують голову регламентного комітету Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого В.Рибак звернувся до ВАСУ.