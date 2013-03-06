Кличко просить віддати регламентний комітет опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив журналістам сьогодні у Вищому адміністративному суді України.

В.Кличко заявив, що, незалежно від того, яке рішення ухвалить ВАСУ у справі народного депутата Сергія Власенка, опозиція вимагатиме, щоб голова Регламентного комітету (Володимир Макеєнко, представник Партії регіонів - УНІАН) не залишився (на цій посаді). Він нагадав, що опозиція має вагомі докази того, що рішення Регламентного комітету, стосовно висновку про несумісність депутатського мандату С.Власенка з його адвокатською діяльністю, було сфальсифіковане.

“Будемо ініціювати, щоб Регламентний комітет очолювала інша особа - представник опозиції”, - сказав В.Кличко.

Зі свого боку лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок, також присутній у суді, додав, що таке рішення може бути ухвалене шляхом внесення змін до постанови Верховної Ради про розподіл парламентських комітетів.