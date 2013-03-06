Жахливе ДТП в Росії: семеро людей загинули

Аварія сталася в 23.07 (21.07 за київським часом) в Спаському районі Приморського краю, на 497-му кілометрі траси М-60, повідомляють РІА Новости.

"У результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів постраждали вісім людей, з них сім загинули", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що автомобілі не загорілися, обмежень руху через аварію на трасі немає, потерпілий доставлений в Спаську ЦРЛ.