Жахливе ДТП в Росії: семеро людей загинули
22:20, 06 березня 2013Політика
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Два легкових автомобілі зіткнулися в середу на трасі М-60 в Приморському краї, загинули сім чоловік, один госпіталізований, повідомляє в середу МНС Росії.
Семеро людей загинули в ДТП в Примор'ї
Аварія сталася в 23.07 (21.07 за київським часом) в Спаському районі Приморського краю, на 497-му кілометрі траси М-60, повідомляють РІА Новости.
"У результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів постраждали вісім людей, з них сім загинули", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що автомобілі не загорілися, обмежень руху через аварію на трасі немає, потерпілий доставлений в Спаську ЦРЛ.
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