У ДТП на Харківщині постраждали шестеро людей
10:15, 04 березня 2013Разное
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На Харківщині у ДТП травмовано шестеро людей.
У ДТП на Харківщині постраждали шестеро людей / Фото: ДАІ
3 березня у Харківській області на 1 км автодороги Печеніги-Мартове-Борщова сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано шестеро людей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ-21140» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення автомобілем «Daewoo lanos».
Внаслідок ДТП обидва водії та четверо пасажирів (по-двоє з кожного автомобіля) отримали тілесні ушкодження. Триває слідство.
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