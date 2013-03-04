У ДТП на Харківщині постраждали шестеро людей

3 березня у Харківській області на 1 км автодороги Печеніги-Мартове-Борщова сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано шестеро людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

За попередніми даними, водій автомобіля «ВАЗ-21140» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення автомобілем «Daewoo lanos».

Внаслідок ДТП обидва водії та четверо пасажирів (по-двоє з кожного автомобіля) отримали тілесні ушкодження. Триває слідство.