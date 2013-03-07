Рибак не виключає, що Янукович може розпустити парламент
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак не виключає, що Президент України Віктор Янукович може розпустити парламент, якщо триваметиме його блокування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.
В.Рибак повідомив, що в нього була розмова з Президентом на дану тему.
Він сказав: “Я не виключаю, що Президент розпустить Верховну Раду”, якщо блокування триватиме, і наголосив, що “ніхто не буде розблоковувати силовим методом, цього робити не потрібно”.
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Водночас В.Рибак зауважив: “На мій погляд, нові вибори країні не потрібні”. Він зазначив, що ніхто з депутатів також не хоче йти на нові вибори. За його словами, усі розмови депутатів про те, що вони виступають за перевибори, - “все це балачки”.
Як сказав В.Рибак, парламент в першу чергу має ухвалити закони, які стосуються євроінтеграційних прагнень України.