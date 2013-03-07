Рибак не виключає, що Янукович може розпустити парламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

В.Рибак повідомив, що в нього була розмова з Президентом на дану тему.

Він сказав: “Я не виключаю, що Президент розпустить Верховну Раду”, якщо блокування триватиме, і наголосив, що “ніхто не буде розблоковувати силовим методом, цього робити не потрібно”.

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Водночас В.Рибак зауважив: “На мій погляд, нові вибори країні не потрібні”. Він зазначив, що ніхто з депутатів також не хоче йти на нові вибори. За його словами, усі розмови депутатів про те, що вони виступають за перевибори, - “все це балачки”.

Як сказав В.Рибак, парламент в першу чергу має ухвалити закони, які стосуються євроінтеграційних прагнень України.