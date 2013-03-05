Рибак каже, що більшості вривається терпець: ще день-два і розблоковують ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що парламентська більшість готова «через день-два» розблокувати сесійну залу.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

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В.Рибак зауважив: “Більшість заявляє: ми ще день-два ждемо, а потім сесійну залу Верховної Ради розблокуємо”.

“Я б дуже не хотів, щоб це було розблокування силовим методом”, - наголосив В.Рибак.

Водночас він додав, що більшість “більше ждати не може, бо треба виконувати обіцянки, які давали народу”.