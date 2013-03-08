Тимошенко вірить, що українські жінки врятують світ

Про це йдеться у її привітанні зі святом 8 березня, повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Від усього серця вітаю всіх мам, бабусь, доньок, подруг з 8 березня – святом Весни, кохання, краси та надії. З першими весняними квітами, з першими теплими днями. Вірю, що ваші чоловіки зроблять все, щоб ви відчули себе коханими та щасливими. І не лише 8 березня. Адже для цього, повірте мені, багато не потрібно. Бо найціннішими є навіть не подарунки, а добрі слова, щасливі посмішки та гарний настрій, що дарують люди, яких ми любимо і поважаємо і які також люблять нас", - наголосила Ю.Тимошенко.

Вона зазначила, що українські жінки найкращі і найсильніші в світі.

"Хоча може про це й не здогадуєтесь. Така вже доля в Української Жінки – берегти родину, сім’ю, берегти країну, нести на своїх плечах велику відповідальність за майбутнє. Та й сама наша Україна – також жінка, найкраща в світі, одна-єдина!

Бажаю вам, мої дорогі жінки, щоб люди, які є сенсом вашого життя завжди були поруч, щоб у вас була можливість сказати їм теплі слова і подарувати тепло своєї душі. Хочу, щоб хоча б в цей день ви забули про проблеми та важке життя, щоб він був по-справжньому весняним та святковим. Ми все подолаємо! Ми врятуємо світ. Це зовсім не високі слова, це всього лиш реальність. Бо ще жодна жінка в світі не розпочинала жодної війни. Наше завдання нести світу любов, тепло та ласку... Ми впораємося з цим завданням, щоб там не трапилося. Зі святом вас, дорогі мої! Я люблю вас і міцно-міцно обіймаю", - наголосила Ю.Тимошенко у привітанні.

Вона побажала жінкам, щоб всі мрії збувались і висловила упевненість, що ми подолаємо усі негаразди.

«Весна обов‘язково переможе!» - резюмувала Ю.Тимошенко.