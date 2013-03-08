Янукович побажав жінкам миру і спокою, Азаров - доброго гумору

Тексти відповідних привітань оприлюднено на офіційному сайті глави держави та на Урядовому порталі.

"Щиро вітаю вас із весною та з Міжнародним жіночим днем. Вам - найкращі квіти любові та шани. Бажаю миру, спокою, здоров’я та щастя вам і вашим родинам. Хай поруч із вами завжди буде міцне плече, яке служитиме надійною опорою в житті. Прийміть мою глибоку повагу та вдячність. Радісної вам весни!", - йдеться у привітанні глави держави.

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У свою чергу прем'єр-міністр у своєму привітанні зазначив, що "8 Березня є ще однією чудовою нагодою подякувати Вам за життя, яке Ви даруєте, за красу і невичерпну мудрість. Найвищої оцінки заслуговує Ваш внесок в становлення нашої держави".

М.Азаров наголосив, що в усіх сферах – охороні здоров’я та культурі, освіті та науці, спорті та бізнесі, фінансовій сфері та аграрній галузі жінки проявляють кращі свої риси: професіоналізм, цілеспрямованість і відповідальність.

"Прийміть щиру вдячність за Вашу працю і разом з тим за талант бути берегинями домашнього вогнища. Бажаю Вам міцного здоров'я, натхнення, доброго гумору й виповнення найзаповітніших мрій. Будьте щасливі та кохані!", - зазначив М.Азаров.