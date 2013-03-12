ЗМІ: У штабах «Батьківщини» і «Фронту змін» нічого не знають про «Народне віче»

Про це пише в статті «Революція від опозиції скасовується» газета «Взгляд», кореспонденти якої спробували записатися добровольцями в «Народне віче».

Так, в центральному штабі «Батьківщини» на Подолі в Києві журналісту пояснили, що питаннями проведення акцій не займаються. «Ми громадська приймальня та питаннями організації акцій не займаємося, ви потрапили не за тією адресою", - сказали в штабі.

Кореспондент зазначає, що аналогічним результатом закінчився і візит в офіс «Фронту змін», що знаходиться також на Подолі. Слухавку зняла дівчина, представилася секретарем і запевнила, що «у нас ніяких акцій не заплановано», порадивши звернутися в районну організацію. У статті розповідається, що в Подільську районну організацію кореспондента не впустили, попередивши, що ніяких вказівок з центрального офісу не надходило. Журналісти відзначають, що на питання, коли будуть проходити віче, ніхто виданню не дав відповіді не тільки в Києві.

«Лише у Вінницькій обласній організації припустили, що, можливо, мітинги почнуться наступного тижня», - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк заявив, що опозиція найближчим часом почне проводити в різних регіонах України народні віче і піднімати людей на боротьбу з владою.