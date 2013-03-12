Суд нарешті призначив дату розгляду апеляції Луценка

Про це УНІАН повідомила дружина екс-глави МВС, народний депутат Ірина Луценко.

За словами І.Луценко, днями народні депутати зустрічались з головою Вищого спецсуду і просили поінформувати, коли слід очкувати призначення до розгляду касації або повідомити про зміну судді.

Сьогодні голова суду повідомив депутатів про те, що розгляд скарги призначено на 2 квітня, сказала І.Луценко

У свою чергу адвокати екс-міністра Ігор Фомін та Олексій Баганець зазначили, що не отримували будь-яких повідомлень від суду щодо призначення дати розгляду касаційної скарги.

Разом з тим у прес-службі Вищого спецсуду УНІАН підтвердили інформацію дружини Ю.Луценка. “Так, дійсно, це рішення було прийнято тільки сьогодні” - сказали у прес-службі.

У суді не уточнили, коли саме розпочнеться розгляд касації на вирок Ю.Луценку, але зауважили, що, як правило, засідання починаються о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня 2012 р. адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.