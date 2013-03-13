Президент Аргентини назвала референдум щодо статусу Фолклендів пародією
Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер назвала "пародією" референдум про політичний статус спірних Фолклендських (Мальвінських) островів.
"Голосування проходило так, ніби голосували сквотери (особи, які незаконно вселилися в якесь приміщення і які додають цій дії політичне забарвлення)", - сказала президент, виступ якої транслювали місцеві телеканали, повідомляє РІА Новости.
"Результат був визначений наперед", - додала вона, подякувавши політичним супротивникам "за монолітну позицію відносно Мальвінських островів".
Кіршнер також відзначила повідомлення Держдепартаменту США, в якому північноамериканське зовнішньополітичне відомство, за її словами, "визнало, що в цьому питанні існує конфлікт суверенітетів".
Президент Аргентини заявила, що уряд країни закликає до діалогу з цього питання і до виконання відповідних резолюцій ООН.
Аргентина не визнає статус Фолклендів з часів Фолклендської війни, яка почалася 2 квітня 1982 року, тривала 74 дні і закінчилася перемогою британської корони. У 2012 році, напередодні 30-ї річниці конфлікту, відносини між Лондоном і Буенос-Айресом через Фолкленди, або, як їх називають в Аргентині, Мальвінських островів, загострилися знову. Приводом стало рішення Британії відправити на архіпелаг принца Вільяма, який у лютому 2012 року пройшов там 6-тижневу службу в якості пілота рятувального вертольота. Країни обмінялися взаємними звинуваченнями на вищому рівні. Аргентина заявила, що Британія веде себе як колонізатор, Лондон же почав вимагати від Буенос-Айреса повернення боргів 35-річної давності.