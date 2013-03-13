Президент Аргентини назвала референдум щодо статусу Фолклендів пародією

"Голосування проходило так, ніби голосували сквотери (особи, які незаконно вселилися в якесь приміщення і які додають цій дії політичне забарвлення)", - сказала президент, виступ якої транслювали місцеві телеканали, повідомляє РІА Новости.

"Результат був визначений наперед", - додала вона, подякувавши політичним супротивникам "за монолітну позицію відносно Мальвінських островів".

Кіршнер також відзначила повідомлення Держдепартаменту США, в якому північноамериканське зовнішньополітичне відомство, за її словами, "визнало, що в цьому питанні існує конфлікт суверенітетів".

Президент Аргентини заявила, що уряд країни закликає до діалогу з цього питання і до виконання відповідних резолюцій ООН.

Аргентина не визнає статус Фолклендів з часів Фолклендської війни, яка почалася 2 квітня 1982 року, тривала 74 дні і закінчилася перемогою британської корони. У 2012 році, напередодні 30-ї річниці конфлікту, відносини між Лондоном і Буенос-Айресом через Фолкленди, або, як їх називають в Аргентині, Мальвінських островів, загострилися знову. Приводом стало рішення Британії відправити на архіпелаг принца Вільяма, який у лютому 2012 року пройшов там 6-тижневу службу в якості пілота рятувального вертольота. Країни обмінялися взаємними звинуваченнями на вищому рівні. Аргентина заявила, що Британія веде себе як колонізатор, Лондон же почав вимагати від Буенос-Айреса повернення боргів 35-річної давності.