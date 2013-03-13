Опозиція: Влада продемонструвала, що чхати хотіла на рекомендації Європи

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві політради «Батьківщини».

«Сьогодні влада зухвало, показово продемонструвала Європі, що вона чхати хотіла на рекомендації і зауваження щодо застосування вибіркового правосуддя. Сергій Власенко мав вилетіти до Брюсселя для участі в термінових дебатах щодо України, викликаних в тому числі і ситуацією з незаконним позбавленням його депутатських повноважень. Власенко отримав персональне запрошення на участь у цих дебатах», - наголошується в заяві.

«Однак брехлива прокуратура, яка напередодні офіційно заявляла про закриття справи щодо Власенка за відсутності складу злочину, на підставі якої йому був заборонений виїзд за межі України, вчергове підтвердила, що працює на замовлення тільки однієї людини – Віктора Януковича», - заявили в «Батьківщині».

«Об’єднана опозиція вважає ганебний факт невипуску Сергія Власенка за кордон на офіційне запрошення Європарламенту черговим проявом політичних репресій. Нагадуємо, що Сергій Власенко незабаром має бути присутній на оголошенні рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко. Ми вимагаємо від української влади негайного пояснення своїх дій», - підкреслили в «Батьківщині».

«Крім того, ми висловлюємо серйозне занепокоєння у зв’язку з можливістю арешту керівника групи захисту Юлії Тимошенко Сергія Власенка та посиленням тиску на інших членів команди лідера опозиції», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, С.Власенка заявив, що сьогодні, 13 березня, його не випустили за кордон в аеропорту «Бориспіль».

«Сьогодні, 13 березня, вчергове прикордонна служба відмовила мені у виїзді за кордон. Сьогодні я збирався на персональне офіційне запрошення представників Європарламенту взяти участь у термінових дебатах, які організовано щодо питання України, де буде розглядатися та ганебна справа, яку розглядав ВАСУ щодо позбавлення мене мандату», - повідомив С.Власенко.

Він зазначив, що все це відбулося незважаючи на заяви Генеральної прокуратури, що у них немає претензій до С.Власенка і була офіційно оголошена відповідна заява.