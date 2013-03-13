У ПР вважають, що у Путіна справи теж «дрянь»

«Схоже, що це у російських політтехнологів справи кепські, якщо вони опускаються до такого дрібного шантажу президента суверенної держави», - сказав він «Коментарям».

На думку нардепа від ПР, ні для кого не секрет, «що собою являє російське керівництво», та ілюзій на цей рахунок уже ні в кого не залишилося.

«У Путіна справи теж "дрянь". Він краще б готувався до російського майдану. Путін думає, що це йому так просто минеться і він все життя буде царювати », - заявив Сухий.

Він вважає, що автори програми сподівалися зробити постріл, яким би змусили Януковича бути більш поступливим. «Але цей постріл холостий, бо Янукович це не Кучма і не Ющенко. Він більш стійкий, твердий і непоступливий », - вважає регіонал. Він заявив, що, спостерігаючи за нападками на українське керівництво російських медіа, йому згадується вірш Василя Симоненка, що закінчується словами: «А ми спокійно й суворо стрічаємо у праці і борні наклепи злобні та тупі докори, потоки божевільної брехні».

Як повідомлялося, російський тележурналіст Дмитро Кисельов на телеканалі «Росія» дав свою оцінку візиту Віктора Януковича до Росії і його зустрічі з Володимиром Путіним. Він намалював похмуре майбутнє України поза Митним союзом і, по суті, висміяв президента України.