Янукович каже, що Україна впевнено йде шляхом євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, вчергове говорячи про важливість євроінтеграції, Президент зауважив, що це питання пов’язано з модернізацією країни в усіх сферах життя. Причому це стосується як технічних питань, так і питань права і демократії, сказав В.Янукович.

Також він впевнений, що інтеграція України в ЄС дозволить активізувати торговельні відносини, оскільки будуть зняті обмеження, які сьогодні існують щодо українських товарів на європейських ринках.

“Для України процес європейської інтеграції, ми його пов’язуємо як з покращенням економіки України, розвитком нашої країни, так і з наближенням України до європейських стандартів. Це наше, перш за все, домашнє завдання, і ми впевнено йдемо по цьому шляху”, - сказав В.Янукович.