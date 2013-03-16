Опозиція висунула єдиного кандидата на виборах

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Сумської обласної організації ВО «Батьківщина» Олександр Лисенко.

За його словами, 15 березня відбулася обласна конференція парторганізації, на якій 37 делегатів одностайно підтримали кандидатуру екс-керівника облорганізації «Народної самооборони» І.Боршоша як єдиного узгодженого кандидата від опозиції на проміжні вибори до обласної ради по виборчому округу №40 у Зарічному районі міста Суми.

«Сьогодні відбувся безпрецедентний крок: вперше в Україні облорганізація «Народної самооборони» влилася в ряди «Батьківщини», продемонструвавши таким чином реальний перехід від слів до справи у питанні об'єднання опозиційних сил. Протягом місяця таке саме об'єднання «Батьківщини» і «Народної самооборони» відбудеться на рівні міст і районів Сумської області. Сьогодні І.Боршош став членом нашої партії, одержавши партквиток. Його кандидатуру на проміжні вибори до облради підтримали також партії «Свобода» і УДАР», - розповів О.Лисенко.

За його інформацією, крім того, І.Боршош рекомендований на посаду заступника голови Сумської облорганізації ВО «Батьківщина» з агітаційно-пропагандистської роботи. Рішення з цього питання повинні затвердити у Києві.

«Ми також ухвалили на конференції рішення про те, що підтримаємо узгоджену кандидатуру від УДАРу по виборчому округу №14 по Конотопському району», - повідомив О.Лисенко.

При цьому він наголосив, що влада намагається зірвати проміжні вибори до облради, які призначені на 14 квітня, оскільки облрада досі не виділила на їх проведення необхідне фінансування.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого обласна виборча комісія визначила дату проміжних виборів до обласної ради: вони відбудуться у неділю, 14 квітня. Необхідність у проведенні проміжних виборів виникла в двох виборчих округах області - № 14 (м. Конотоп і Конотопський район) і № 40 (Зарічний район м. Суми), оскільки депутат облради від округу № 14 Анатолій Вербовик влітку 2012 р. загинув в автокатастрофі, а депутат від округу № 40 Володимир Шульга став народним депутатом України.

На початку березня керівники обласних організацій партій «Фронт змін» і «УДАР» Микола Клочко і Сергій Ліхман, а також народний депутат України від об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олег Медуниця зажадали від голови Сумської облради Геннадія Михайленка скликати позачергову сесію облради через загрозу зриву проміжних виборів у Сумській області. На проведення проміжних виборів двох депутатів облради з обласного бюджету необхідно виділити 1,8 мільйона гривень, тому облрада повинна була розглянути це питання на черговій сесії 22 лютого, але на сесію питання про фінансування проведення виборів навіть не було винесене.