Політологи називають недолугим "повстання" опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Києві голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко заявив, що опозиція зробила помилку, оголосивши про акцію за два місяці до її початку.

“У чому тут проблема: я би сказав так, когнітивний дисонанс - оголосили повстання, а проводять зустрічі з виборцями, проводять серію мітингів”, - пояснив В.Фесенко.

На думку експерта, ця різниця дедалі більше буде помітною, що призведе до розчарування виборців. “Обіцяли одружитись, а в ЗАГС не ведуть - такого роду питання, здивування будуть виникати. І це може призвести до розчарувань”, - вважає В.Фесенко.

Більше того, він назвав невдалим вибір часу для проведення акції. За його словами, в Україні історично склалося так, що навесні «людей більше тягне на городи, до кохання, ніж на політичні повстання».

За словами В.Фесенка, було б добре, якби опозиції вдалося зібрати хоча б декілька тисяч прихильників. Хоча необхідність переходу від парламентської форми протесту до вуличної він назвав правильною.

З В.Фесенком погодився директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, який висловив думку, що парламентські методи боротьби вичерпали себе, тому що сам парламент перестав існувати і як законодавчий орган, і як майданчик для політичної діяльності.

Водночас В.Карасьов зауважив, що опозиція не артикулювала чітко мотивацію, чому люди повинні виходити на вулиці. На його переконання, люди просто захищати опозицію на вулицю не підуть. “Немає мотивації - немає навігації”, - сказав В.Карасьов.

За словами директора центру політичних досліджень і конфліктології Михайла Погребинського, ця акція опозиції увійде в аннали політтехнології, “коли за два місяці оголошується штурм “Зимнього”, що через два місяці буде штурм”.

Він прогнозує, що буде ще багато цікавих моментів, пов’язаних з цією акцією.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці. Акція стартувала у Вінниці, продовжиться сьогодні, 15 березня в Ужгороді, а після цього відбудуться акції в інших містах України. На завершення акції відбудеться всеукраїнський марш у Києві 18 травня, у День Європи.