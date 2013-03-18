Українці більше хочуть у ЄС, ніж у Митний союз (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, презентовані сьогодні на прес-конференції директором Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Згідно з результатами дослідження, у разі, якби найближчої неділі відбувся референдум, де стояло б питання: або вступ до ЄС, або - до Митного союзу, відносна більшість населення проголосувала б за ЄС - 52%, за Митний союз - 48% (відсотки дані у відношенні до тих, хто вже визначився з голосуванням).

У разі, якби найближчої неділі відбувся референдум щодо вступу України до Європейського Союзу, більшість населення проголосувала б «за» - 59%, «проти» - 41% (дані у відношенні до тих, хто вже визначився з голосуванням). Якби ж найближчої неділі відбувся референдум щодо вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, більшість населення проголосувала б «за» - 57,4%, «проти» - 42,5% (дані у відношенні до тих, хто вже визначився з голосуванням).

За словами І.Бекешкіної, формулювання питання референдуму про вибір між вступом до ЄС чи вступом до Митного союзу за будь-якого результату розкололо б Україну надвоє, бо перевага членства у ЄС незначна. Водночас очевидно, на думку експерта, що з часом переважатиме тенденція підтримки членства у ЄС, оскільки цю позицію поділяє молодь, на відміну від найстаршої генерації. При цьому І.Бекешкіна наголосила, що проведення референдуму лише щодо вступу до ЄС або лише щодо вступу до Митного союзу - було б нечесним, оскільки обидва ці референдуми мали б позитивне рішення.

“В Україні існують істотні регіональні відмінності у підтримці вступу до ЄС чи Митного союзу. Вступ до ЄС підтримують у Західній та Центральній Україні, майже навпіл ділиться думка населення Південної України і переважно не підтримують у Східній Україні”, - сказала І.Бекешкіна.

В той же час вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, навпаки, підтримується на Сході, Півдні, з невеликою перевагою й у Центрі і зовсім не підтримується на Заході України. За альтернативної постановки питання - «або ЄС, або Митний союз» - вступ до ЄС підтримується населенням Заходу та Центру України, до Митного союзу - населенням Півдня та Сходу.

І.Бекешкіна повідомила, що існують істотні вікові відмінності у підтримці вступу до ЄС чи Митного союзу. Вступ до ЄС підтримують громадяни усіх вікових категорій, за винятком людей, старших 60 років. Вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, навпаки, підтримують усі вікові категорії громадян, за винятком молоді до 30 років. За альтернативної постановки питання - «або ЄС, або Митний союз» - у віці 18-39 років переважає підтримка вступу до ЄС, у віковій категорії 40-59 років підтримка вступу до ЄС та Митного союзу майже рівна, а люди віком старше 60 років підтримують вступ до Митного союзу. При цьому серед молоді переважає підтримка членства у ЄС, а не у Митному союзі в усіх регіонах, зокрема й Східному та Південному.

***Дослідження проводилося Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 5 по 13 березня 2013 року. Польовий етап тривав з 6 по 12 березня 2013 року. Опитування проводилося в 109 населених пунктах (Р8Ц) у всіх областях України та в Автономній Республіці Крим. Методом інтерв'ю опитано 2037 респондентів за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.