Посол США: Тимошенко і Луценка необхідно звільнити

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу "Кореспондент", опублікованому сьогодні на сайті видання.

"Наша позиція полягає в тому, що пані Тимошенко має бути дозволено отримати медичну допомогу за кордоном. І ще: Тимошенко слід було б звільнити, те ж саме стосується і пана Луценка", - зазначив посол.

За його словами, до обох ув’язнених політиків українська влада застосувала "вибіркове переслідування".

"Ви подивіться на імена: хто, власне, підпав під покарання? Хіба серед них є лідери, скажімо, з Партії регіонів?", - сказав посол, зазначивши, що позиція США залишається незмінною.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого ц.р. конгресмен США Марсі Каптур підготувала проект резолюції для прийняття Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів по Україні та про звільнення незаконно засуджених екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.

"Палата представників вимагає від уряду України негайно звільнити всіх політичних ув'язнених, забезпечити належне медичне обслуговування для всіх ув'язнених. Палата представників вимагає дотримання Україною принципів демократії та верховенства права, поваги прав людини, свободи преси, а також захисту свободи слова та права на мирні зібрання", - зазначено у проекті резолюції, оприлюдненій на офіційному сайті Конгресу США.

22 вересня 2012 Сенат США схвалив резолюцію, запропоновану сенатором-республіканцем Джеймсом Інхофом у співавторстві з сенатором-демократом Діком Дурбіном, і закликав Державний департамент США ввести санкції стосовно посадових осіб України, причетних до політичного переслідування Ю.Тимошенко.