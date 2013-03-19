Адвокат: ГПУ продовжила розслідування, бо не має доказів вини Тимошенко

Про це в коментарі УНІАН заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Якщо причина продовження досудового розслідування – це відсутність свідчень Тимошенко, значить об’єктивно немає нічого, щоб беззаперечно доводило причетність Тимошенко до вчинення того, що їй інкримінують. Якщо вони заявляють, що ненадання показань Тимошенко – це підстава для продовження досудового розслідування, то значить того, що зібрано на сьогоднішній день, не вистачає для того, щоб передати справу до суду», - сказав О.Плахотнюк.

Він наголосив, що давати свідчення у справі є правом, а не обов’язком громадянина. Однак, за словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко не відмовлялася від дачі свідчень.

«Те, що вона не відмовлялася – це однозначно, те, що вона давати свідчення по справі буде – це також однозначно. Тільки питання в тому, в якому стані і в яких умовах вона буде це робити», - зауважив він.

Адвокат також звернув увагу на те, що його підзахисну попри відповідні прохання не доставляють на судові засідання по допиту свідків у справі про вбивство Є.Щербаня.

«З одного боку вони говорять, що відмова давати свідчення – це причина для продовження строків, в той же час вони не доставляють її в судові засідання по допиту свідків», - підкреслив О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Є.Щербаня. Ю.Тимошенко вручене повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів. Печерський райсуд Києва 13 лютого почав проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи.

Водночас сьогодні стало відомо, що органи слідства Генеральної прокуратури України продовжили строк розслідування справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, в організації якого підозрюється Ю.Тимошенко.

Начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Андрій Курись серед причин продовження термінів розслідування справи основною він назвав те, що Ю.Тимошенко зайняла позицію «затягування слідства».

«Розумієте, Ю.Тимошенко досі так і не дала своїх свідчень у справі. Незважаючи на наші спроби, це так і не відбулося. Це її право, а не обов'язок, від якого вона начебто і не відмовляється, проте постійно знаходить причини, щоб уникнути спілкування із слідством. Це одна з основних причин, чому справа ще не передана до суду», - пояснив А.Курись.