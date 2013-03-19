Парламент призначив позачергові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови депутати ухвалили на вечірньому засіданні ВР, яке було продовжено на 15 хвилин.

Як повідомив на засіданні ВР голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія, комітет розглянув 117 клопотань щодо призначення позачергових місцевих виборів. Йдеться про переобрання 102 сільських, 9 селищних та 6 міських голів.

Серед причин проведення перевиборів є, зокрема, випадки винесення судом обвинувальних вироків відносно сільських, селищних та міських голів, зауважив Д.Жванія.

Депутати встигли проголосувати за 58 постанов про проведення відповідних виборів. Завтра парламент продовжить розглядати проекти відповідних постанов.