Балога: Тимошенко може не підтримати кандидата в президенти від «Батьківщини»

Лідер партії "Єдиний центр", народний депутат Віктор Балога вважає можливим на сто відсотків" висунення єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах, проте не упевнений, що Юлія Тимошенко обов'язково підтримає кандидата від "Батьківщини". Про це він повідомив в інтерв'ю ZN.UA.

"Річ у чому: якщо хтось сьогодні думає, що Тимошенко буде спиратися на якогось кандидата від "Батьківщини", то він помиляється. Тимошенко, сидячи у в'язниці, має більшу політичну вагу, ніж дехто на волі, і вона вже в першому турі підтримає найрейтинговішого опозиційного кандидата", - зазначив Балога.

На його думку, екс-прем'єр підтримає кандидата незалежно від партії, яка його висуне. "Вона буде дивитися не на партійність, а на можливість перемоги свого обранця. А інші нікуди не подінуться - підтримають того, на кого вона вкаже", - упевнений депутат.

При цьому Балога висловив думку, що команда влади до президентських виборів буде зберігати монолітність.