Азаров каже: вимоги ЄС ще треба перевірити на об'єктивність
05:29, 25 березня 2013Політика
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Україна повинна вивчити об`єктивність вимог ЄС щодо підписання угоди про асоціацію - каже Азаров.
В Азарова виникли питання
Україна повинна вивчити об`єктивність вимог Європейського союзу щодо підписання угоди про асоціацію.
Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телекомпанії «Мир» у неділю.
«Європейський союз висунув ряд вимог до України., якими він обумовлює можливість подальшої ратифікації угоди про асоціацію. Виникає запитання - наскільки ці вимоги об`єктивні, наскільки вони враховують наш суверенітет, наші законні права? Чому нас можна звинувачувати в якихось порушеннях?», - запитав М.Азаров.
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