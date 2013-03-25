Азаров каже: вимоги ЄС ще треба перевірити на об'єктивність

Україна повинна вивчити об`єктивність вимог Європейського союзу щодо підписання угоди про асоціацію.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола Азаров в інтерв`ю телекомпанії «Мир» у неділю.

«Європейський союз висунув ряд вимог до України., якими він обумовлює можливість подальшої ратифікації угоди про асоціацію. Виникає запитання - наскільки ці вимоги об`єктивні, наскільки вони враховують наш суверенітет, наші законні права? Чому нас можна звинувачувати в якихось порушеннях?», - запитав М.Азаров.