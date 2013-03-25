«Доктор Пі» подвоїв кількість своїх захисників

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочалося о 10.30 і закінчилося вже о 13.00, тоді, як попереднє засідання тривало близько шести годин.

Сьогодні до судового засідання долучилося двоє нових захисників Андрія Слюсарчука і відтепер його захищатимуть вже четверо юристів.

Під час сьогоднішнього засідання було допитано двоє потерпілих – чоловіка з Хмельницької області та жінку з міста Борисполя Київської області.

Нові захисники та сам А. Слюсарчук звернулися до суду з проханням перенести засідання і надати час для ознайомлення зі справою та аналізу свідчень, які надають потерпілі в суді.

Суддя ухвалив рішення про перенесення засідання і призначив наступне засідання на вівторок, 26 березня, на 12.00.

Нагадаємо, під час минулого судового засідання А.Слюсарчук вже не вимагав відводу судді, як на попередньому засіданні, а заявляв, що “він нічого не винен потерпілим, а це вони йому винні”.

Як повідомляв УНІАН, кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей. Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук – самозванець, який не має навіть вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

У жовтні 2012 року ЗМІ повідомляли, що слідство встановило, що в результаті «лікувальної практики» А.Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», померли шестеро осіб. Всього ж у справі десять епізодів незаконної лікувальної практики.

22 січня Солом'янський районний суд Києва відхилив клопотання захисту про звільнення А.Слюсарчука під заставу в 130 тис. грн, мотивуючи тим, що злочини, у здійсненні яких він обвинувачується, є тяжкими і передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

22 лютого Колегія суддів Апеляційного суду Львівської області прийняла рішення, що справа А.Слюсарчука, який звинувачується в підробці документів, шахрайстві, заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого та незаконній лікарській діяльності, буде слухатися у Львові.

5 березня А.Слюсарчука привезли етапом із Києва до Львова для участі в засіданні Сихівського районного суду Львова.