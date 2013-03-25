Нардепи хочуть зробити 14 жовтня ще одним державним святом

Народні депутати Володимир Яворівський та Василь Пазиняк (члени фракції “Батьківщина”) внесли на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (щодо встановлення святкового дня – Дня Покрови Пресвятої Богородиці – Дня українського війська).

Проектом закону, текст якого розміщено на сайті ВР, планується встановити святковий день 14 жовтня – День Покрови Пресвятої Богородиці – День українського війська, а також виключити з переліку святкових днів 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроету, “Пресвяту Богородицю благоговійно шанувало українське козацтво”. “З початку своєї історії козаки віддали себе під опіку Покрови Пресвятої Богородиці, вважаючи її своєю заступницею і покровителькою. Церква на Січі завжди була Покровською, а образ Богородиці вінчав козацькі хоругви та штандарти. Українська повстанська армія за офіційну дату свого створення взяла 14 жовтня, аби віддатись волі Божій і заступництву Діви Марії, підкреслити спадковість поколінь воїнів, що ревно боролися за Україну”, - йдеться у записці.

Також автори вважають, що вилучення 2 травня з переліку святкових днів “є доцільним, оскільки День міжнародної солідарності трудящих у переважній більшості країн Європи та республік колишнього Радянського Союзу святкується один день або не відзначається взагалі. В Україні ж його святкують два дні”.