Ще одне чернівецьке село офіційно заговорить румунською

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це в коментарі місцевим ЗМІ повідомив опришенський сільський голова Микола Попович.

За його словами, переважна більшість депутатів присутніх на засіданні сільської ради проголосували за надання румунській мові статус регіональної.

У селі Опришени 98% населення вважають румунську мову рідною, а згідно з переписом населення 1989 р., понад 90% жителів села вказали румунську національність.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики». Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів. 10 серпня закон набув чинності. Прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Після підписання закону Президент України Віктор Янукович доручив створити робочу групу при Кабінеті міністрів з питань підготовки системних пропозицій щодо вдосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні. Головою робочої групи з підготовки нової редакції закону про мови є віце-прем'єр-міністр – міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова.

Низка міських та обласних рад ухвалили рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.

На Буковині ряд сіл ухвалили рішення про надання статусу регіональної румунській (молдовській) мові. Таке рішення ухвалили: Тарасівецька сільська рада Новоселицького району, сільська рада Нижніх Петрівців Сторожинецького району, районна рада Йорданешти (Глибоцький район), райрада Герцаївського району, Чудейська сільська рада Сторожинецького району, рада села Волока Глибоцького району та Магалянська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.