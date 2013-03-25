У Мінську за непокору владі засудили трьох українців

Про це передає РІА «Новости».

Співробітники міліції затримали вісьмох учасників акції опозиції, троє з яких - громадяни України - Юлія Гришчук, Юлія Сливинська і неповнолітній Назар Зеленковський. Їх звинуватили в непокорі вимогам органів правопорядку. Ніч вони провели у мінському центрі ізоляції правопорушників.

У результаті суд Радянського району Мінська виніс Н.Зеленковському попередження. За підлітком вже виїхали батьки, і очікується, що вони заберуть сина до Києва у вівторок. До того, як Н.Зеленковського відпустять, білоруська влада вирішить питання про його депортацію і заборону в'їзду в країну на певний термін.

Ю.Гришчук і Ю.Сливинській суддя призначив адміністративний арешт строком на добу кожній. Оскільки дівчата цей термін вже відсиділи, їх звільнили відразу після суду. Тепер їм загрожує депортація і заборона в'їзду до Білорусі.

Разом з українцями перед судом постали і п'ятеро громадян Білорусі. Їх покарали суворіше - деяким з них призначили штрафи по 40 базових величин (близько 500 доларів), а деяким - арешти строком по п'ять діб.

Акція опозиції в Мінську була приурочена до дати заснування Білоруської народної республіки (БНР), яка була проголошена в ніч на 25 березня 1918 року в умовах німецької окупації. БНР проіснувала кілька місяців. У січні 1919 року в країні була встановлена радянська влада. Цього дня білоруська опозиція традиційно проводить акції під назвою "День волі".