Кочнєва подумує про сирійське громадянство

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це А.Кочнєва сказала на прес-конференції в Москві.

«Наявність українського громадянства, а не російського, не особливо заважає, особливо якщо ти живеш у третій країні. Тут (у РФ - УНІАН) є, звичайно, деякі проблеми, тому що дуже багато благ недоступні. Знову ж таки, може, Сирія мені це громадянство презентує», - зазначила А.Кочнєва.

При цьому вона наголосила, що не має російського паспорта. На думку журналістки, важливо не те, яке у тебе громадянство, а те, ким ти себе насправді відчуваєш.

Також вона не виключила, що в неділю повернеться до Сирії.

«Я планую повернутися, тому що я вибрала цю країну як країну проживання. Чому це я повинна міняти своє позицію», - сказала А.Кочнєва і додала, що останнім часом ситуація в країні дуже погіршилася.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїхали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії. 8 листопада 2012 року у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн. доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо до цього часу не одержать викуп.

У другому зверненні, оприлюдненому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків. Після звільнення вона заявила, що всі зняті бойовиками ролики з її участю були записані під погрозами.

19 березня на прес-конференції в Києві А.Кочнєва заявила, що має намір виїхати до Москви а за два тижні - повернутися до Сирії.