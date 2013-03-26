УДАР вимагає розігнати чиновників, винних у київському колапсі

“УДАР” ініціює створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради щодо перевірки обставин ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка мала місце у Києві 22-24 березня, та стану готовності комунальних служб до її ліквідації.

Про це йдеться у зверненні “УДАРу” до голів депутатських фракцій і груп у Київраді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“У рамках роботи ТКК ми пропонуємо вивчити питання дій посадових осіб КМДА та керівників комунальних підприємств після отримання попередження Гідрометцентру про негоду, що насувалася. Розглянути готовність комунальних служб до ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації та встановити кількість одиниць спецтехніки, задіяної для ліквідації стихії. Також дізнатися про стан збору та вивезення снігу після негоди, маршрути його вивезення та скидання”, - зазначив заступник голови фракції “УДАР” у Київраді Андрій Странніков.

Також в “УДАРі” хочуть побачити схему роботи громадського пасажирського транспорту під час негоди та дії, вжиті для нормалізації його роботи.

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За наслідками роботи ТКК буде підготовлено звіт, на підставі якого Київрада повинна буде прийняти кадрові рішення щодо посадових осіб КМДА та керівників комунальних підприємств, чия робота буде визнана незадовільною.

"Київрада ще жодного разу не приймала рішень про невідповідність чиновників займаним посадам, хоча таке право нам гарантоване Законом України "Про місцеве самоврядування". Зараз настав час це зробити", - додав А.Странніков.