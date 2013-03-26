УНА-УНСО вимагає виборів у Києві

Про це голова політради УНА-УНСО Ігор Мазур повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Громада Києва завдяки снігу має надавити на Верховну Раду, щоб було прийнято не тільки у першому читанні, а й у цілому постанову про вибори мера Києва і Київради. Є наші хлопці з УНА-УНСО, є інші націоналістичні організації, є люди з організацій, які не є нашими союзниками по ідеології, але розуміють, що київські проблеми потрібно вирішувати. Будуть акції, будуть флеш-моби. Можливо, будуть і акції, які співвідносні до поняття бійця. Тому що, на жаль, наша влада розуміє тільки силу", - наголосив І.Мазур.

За його словами, УНА-УНСО у даний час проводить переговори із рядом організацій, і вже завтра буде підготовлений спільний план дій щодо проведення протестних заходів у столиці.

Окрім вимог призначити на 2 червня вибори у столиці, як наголосив І.Мазур, активісти також будуть намагатись встановити "вплив громади над процесами, які відбуваються у Києві". Він підкреслив, що останні дні негоди у столиці продемонстрували, що влада неспроможна вирішувати проблеми міста самостійно.

Як зазначив присутній на прес-конференції голова Українського юридичного товариства Олег Березюк, відсутність мера у Києві покладає усю відповідальність за ситуацію в місті на центральну владу і, зокрема, Верховну Раду, яка досі не призначила дату виборів у столиці.

"Відбувається маніпулювання законом на користь політичній доцільності. Поки це буде відбуватись, нічого в країні не зміниться, і проблеми залишаться", - зазначив він, додавши, що опозиція діє недостатньо ефективно у питанні забезпечення прав киян.

Тому, на його думку, мешканці столиці мають самоорганізуватись для вирішення своїх проблем.

За словами члена експертного центру «Політика» Володимира Цибулька, у питанні проведення столичних виборів є багато проблем, з яких найголовніша — відсутність Виборчого кодексу. На його думку, парламент має ухвалити цей кодекс до виборів у Києві.