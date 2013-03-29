На травневі свята пустять додатковий поїзд Харків - Ужгород

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південної залізниці.

Потяг відправлятиметься 27, 29 квітня і 1 травня о 00:17 і прибуватиме в Ужгород 28, 30 квітня і 2 травня 2013 відповідно о 3:56.

У зворотному напрямі потяг відправлятиметься з Ужгорода 28, 30 квітня і 2 травня 2013 об 11:17 і прибуватиме до Харкова 29 квітня, 1 і 3 травня 2013 о 15:03.

Попередній продаж квитків на потяг № 225/226 Харків-Ужгород вже відкрито.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її довжина перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.