Кириленко озвався на захист молодих режисерів

Він вимагає пояснень щодо зняття з прокату альманаху короткометражних фільмів «Українські злі», в яких критикується Президент Віктор Янукович.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!», яку очолює В.Кириленко.

«Влада уже докотилася до найгірших методів тоталітарних режимів. Панічний страх перед правдою про наше життя, яку у своїх роботах зображують українські молоді режисери, штовхає режим на злочин. Зняття з прокату українських фільмів означає введення в Україні цензури. В статті 15 Конституції України чітко зазначено: «Цензура заборонена». Потрібно з’ясувати, хто, на яких підставах і за чиїми вказівками забороняє українцям дивитися українські фільми? Якщо вчасно не зупинити цей процес, то дуже скоро під забороною опиниться будь-який митець, який критикує владу», - заявив В.Кириленко.

Як повідомлялося, кіноальманах короткометражок молодих українських режисерів "Українські злі" зняли з прокату на наступний день після прем'єри.