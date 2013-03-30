Міллер сумнівається, що Україна качає газ з Європи

"Що стосується реверсних поставок газу з території Європейського союзу в Україну, у нас є підозра, що ніяких реверсних поставок з території Європейського союзу де-факто фізично не передбачається. А передбачається використовувати газпромівський газ, якийсь віртуальний реверс", - заявив Міллер в ефірі телеканалу "Росія 1", пише РІА "Новости".

На думку глави компанії, зі схемами реверсних поставок газу "треба розбиратися".

Міллер також висловив сумнів, що Україна зможе закуповувати газ на спотових торгових майданчиках в Європі.

"Сьогодні на всіх спотових майданчиках Європи ціна газу вища, ніж за довгостроковими контрактами "Газпрому". Буквально минулого тижня на торговельному майданчику Великобританії газ коштував більше 800 доларів. Наше розуміння і наше бачення ситуації - Україна спотових цін не витримає", - зазначив Міллер .

Як повідомляв УНІАН, 28 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров в рамках офіційного візиту до Угорщини заявив про те, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

Раніше українська влада заявляла про плани у 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд куб. м.

Україна також розраховує на експлуатацію маршруту поставок газу через хорватський LNG-термінал, повідомив журналістам у Будапешті міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

До 2016 року Хорватія має намір запустити в експлуатацію LNG-термінал на Адріатиці. Вартість проекту оцінюється в 600 млн. євро. 25% фінансування країна розраховує одержати з фонду розвитку ЄС.