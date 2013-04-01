Дружина Луценка задекларувала понад 22 мільйони доходу

Декларація оприлюднена на сайті партії «Народна самооборона».

Згідно з документом, сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах становить 2 млн 124 тис. грн, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - 3 млн 666 тис. грн.

Дохід І.Луценко від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності склав 2 млн 232 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав - 20 млн грн, дохід від передачі в оренду майна - 7,5 тис. грн.

Також депутат задекларувала земельну ділянку (0,0775 га) та житловий будинок (203,9 кв. м) у місті Дубно Рівненської області, і квартиру у Києві площею 186,9 кв. м.

У розділі «Інше нерухоме майно» вказано об’єкт у Києві на бульварі Лесі Українки (316,8 кв. м).

У декларації також зазначено легковий автомобіль Mersedes-Benz GL-550 2007 року випуску.

Декларація заповнена 29 березня 2013 року.