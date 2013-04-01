Дружина Луценка задекларувала понад 22 мільйони доходу
Народний депутат Ірина Луценко оприлюднила свою декларацію про доходи за 2012 рік, відповідно до якої загальна сума її сукупного доходу склала 22 млн 402 тис. грн, з яких зарплата - 162 тис. грн.
Декларація оприлюднена на сайті партії «Народна самооборона».
Згідно з документом, сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах становить 2 млн 124 тис. грн, розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації - 3 млн 666 тис. грн.
Дохід І.Луценко від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності склав 2 млн 232 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав - 20 млн грн, дохід від передачі в оренду майна - 7,5 тис. грн.
Також депутат задекларувала земельну ділянку (0,0775 га) та житловий будинок (203,9 кв. м) у місті Дубно Рівненської області, і квартиру у Києві площею 186,9 кв. м.
У розділі «Інше нерухоме майно» вказано об’єкт у Києві на бульварі Лесі Українки (316,8 кв. м).
У декларації також зазначено легковий автомобіль Mersedes-Benz GL-550 2007 року випуску.
Декларація заповнена 29 березня 2013 року.