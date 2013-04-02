«Свобода» не буде офіційно критикувати Гриценка

«Олег Тягнибок не буде коментувати ці висловлювання, ми не критикуємо представників опозиції», – заявив Юрій Сиротюк.

Раніше, в п'ятничному ефірі «Шустер LIVE», народний депутат Анатолій Гриценко (фракція «Батьківщина») заявив, що поведінка деяких представників ВО «Свобода» провокують неадекватні дискусії, які підіграють чинній владі. До такого висновку Гриценко прийшов, коментуючи вимогу представників «Свободи» оприлюднити національність народних депутатів.

«... Ми повинні визнати, що є кілька дуже гіперактивних людей, які насправді принижують імідж партії «Свобода» та об'єднаної опозиції, і хочуть того чи не хочуть, але вони підіграють владі. Дискусія про національність підіграє владі і більше нікому», – резюмував Гриценко.

Після цієї заяви, колега Олега Тягнибока по партії Андрій Мохник на своїй сторінці в Facebook дорікнув Анатолію Гриценку в тому, що той не зовсім розбирається в тому, що відбувається в його «диванній партії».

«Для початку треба було розібратися у своїй диванній партії «Громадянська позиція», член правління якої, народний депутат Олег Канівець, подав проект постанови про внесення змін до Положення про паспорт громадянина України та про паспорт для виїзду за кордон, а також законопроект про внесення змін до деяких актів щодо зазначення у свідоцтві про народження дитини його національності», – написав Мохник.

При цьому нардеп зазначив, що «Свобода» розділяє подібні ініціативи, а Гриценко – ні.

У свою чергу, один з лідерів опозиції Микола Катеринчук припустив, що «Свободою» маніпулюють: «Я думаю, на «Шустері» була спеціально взята ця тема, щоб посварити опозицію і дати «Свободі» деякий ярлик, який дозволить маніпулювати позицією партії «Свобода». А вони (представники ВО «Свобода» – Ред.), мені здається, несвідомо беруть в цьому участь».