Янукович сьогодні очолить підготовку до річниці визволення

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

До складу Організаційного комітету, співголовами якого є прем’єр-міністр України Микола Азаров та глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, увійшли керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники низки всеукраїнських громадських організацій ветеранів, народні депутати.

До участі в засіданні запрошені також представники ветеранської громадськості.

Рішення Президента про особисту участь у цьому представницькому заході зумовлене, зокрема, обіцянкою спільно порадитися щодо гідного відзначення ювілею Перемоги, даною главою держави під час телевізійного проекту «Діалог з країною» ветеранам війни, які перебувають на лікуванні в Рівненському госпіталі.

Акредитація представників ЗМІ проводиться до 11.00 3 квітня за телефонами: 255-63-18, 255-64-50, 255-71-77.