Опозиція продовжує блокувати Раду

Станом на 9 годину, біля трибуни перебувають до 10 депутатів, повідомляє Українська правда.

"Блокування продовжується. Нагадую - мета зупинки роботи Верховної Ради є виключно забезпечення дотримання закону та Конституції політичними фракціями", - прокоментував блокування народний депутат від Батьківщини Леонід Ємець у своєму Facebook.

"Кияни, як і усі інші громадяни України мають право на місцеве самоврядування. І роль ВРУ забезпечити їм цю можливість. А не грати у політичну доцільність", - додав він.

На 9.30 призначена погоджувальна рада, на якій лідери фракцій мають домовитися, як діяти далі після того, як Верховна Рада у вівторок провалила призначення виборів в Києві.