Власенко погасив усі борги і може виїжджати за кордон

Про це «ЗіБ» повідомили у відділі Державної виконавчої служби Печерського районного управління юстиції Києва.

У коментарі кореспондентові «ЗіБ» у відділі ДВС зауважили, що заборону на виїзд Сергія Власенка за кордон знято, і відповідні документи цього тижня вже направлені до Державної прикордонної служби для прийняття рішення про виключення його прізвища з відповідних баз. Наразі залишилося одне незавершене виконавче провадження щодо С.Власенка, а саме – з виплати аліментів. Проте воно залишатиметься відкритим до повноліття його дитини.

Таким чином, обмеження на його виїзд за кордон станом на сьогодні відсутні.

Як відомо, раніше С.Власенко заперечував наявність боргів із виплати аліментів та, відповідно, правомірність встановлених обмежень відносно нього на виїзд за кордон. 23 листопада минулого року Печерський райсуд тимчасово заборонив С.Власенко виїзд за кордон, в зв'язку з чим 14 грудня 2012 року Сергій Власенко не зміг вилетіти до Мілану. 13 березня 2013 року в аеропорту «Бориспіль» співробітники прикордонної служби знову відмовилися випустити Власенко за межі країни, посилаючись на зазначене рішення суду.

У березні Генпрокуратура заявляла, що кримінальне провадження щодо невиконання Сергієм Власенком рішення суду (несплати аліментів) закрито за відсутності складу злочину.

Нагадаємо, в 2011 році Наталя Окунська подала позов до С.Власенко про сплату аліментів – 25% від усіх видів його заробітку на утримання доньки Поліни, починаючи з дня подачі позову і до повноліття дитини. На початку цього року Окунська заявляла, що до цих пір ні вона, ні діти не отримали від Власенка «ні копійки».

Крім цього, Н.Окунська вирішувала в суді питання про розподіл спільного майна. Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, екс-депутат повинен був виплатити 137 тис. гривень. З цієї суми 125 тис. становив борг Окунської та 12,5 тис. – виконавчий збір. Також вона мала намір відсудити у С.Власенка половину будинку, вартість якого в сотні разів перевищує дохід депутата.