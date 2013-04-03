Опозиція посилила блокування ВР
Засідання Верховної Ради України не відкрилося, опозиційні депутати продовжують блокувати трибуну та президію.
Опозиція посилила блокування трибуни та президії Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час трибуну блокують майже всі народні депутати з фракції “Батьківщина” і частково депутати з фракцій “Свобода” та “УДАР”.
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов у сесійній залі провів нараду, щось пояснюючи народним депутатам зі своєї фракції. Після цього частина «регіоналів» покинула сесійну залу, але більшість депутатів з фракції ПР залишаються.
На даний час засідання парламенту так і не розпочалося.
Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.
Документом передбачалося призначити чергові вибори у столиці на 2 червня 2013 року.
Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.