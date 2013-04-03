Опозиція посилила блокування ВР

Опозиція посилила блокування трибуни та президії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час трибуну блокують майже всі народні депутати з фракції “Батьківщина” і частково депутати з фракцій “Свобода” та “УДАР”.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов у сесійній залі провів нараду, щось пояснюючи народним депутатам зі своєї фракції. Після цього частина «регіоналів» покинула сесійну залу, але більшість депутатів з фракції ПР залишаються.

На даний час засідання парламенту так і не розпочалося.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачалося призначити чергові вибори у столиці на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.