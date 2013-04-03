Опозиція спробує через Євросуд відмінити закон про референдум

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, як представники Партії регіонів відреагували на вимоги опозиції, зокрема щодо скасування закону по референдум.

“Ми розглядаємо зараз низку юридичних питань, в тому числі юридичну можливість щодо скасування цього закону через Європейський суд з прав людини, як було зроблено по неконституційному голосуванню по судді Волкову”, - сказав він.

Він нагадав, що минулого року опозиція подала позови до Вищого адміністративного суду з вимогами скасувати 768 законів, які прийняті з порушенням Конституції, зокрема, закону про всеукраїнський референдум, який, за словами А.Яценюка, був “проголосований не народними депутатами України, а картками”.

“Це картковий закон. Це нелегітимний закон, який був підписаний Президентом. Я б додав, що мета цього закону — в обхід парламенту і через маніпулювання волею народу України приймати ті рішення, які він хоче”, - наголосив лідер фракції «Батьківщина».

А.Яценюк підкреслив, що «Президенту не вдасться використовувати цей закон для того, щоб втриматись у владі в будь-який спосіб».

Як повідомляв УНІАН, закон "Про всеукраїнський референдум" Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2012 року.

Закон передбачає, що предметом референдуму може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату дії або визнання недійсним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); про ухвалення чи скасування закону України або внесення змін до діючого закону України (законодавчий референдум); з будь-якого питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов'язковими.

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.