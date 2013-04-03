Опозиція розблокувала трибуну та президію ВР

Опозиція розблокувала трибуну та президію Верховної Ради, оскільки о 15.00 мають розпочатися парламентські слухання з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, передає кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції 2 квітня заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачалося призначити чергові вибори у столиці на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради. За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.