Екс-міністра оборони призначили послом України у Білорусі

Президент України Віктор Янукович призначив Михайла Єжеля Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.

Іншим своїм указом Президент звільнив М.Єжеля з посади свого радника. Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року В.Янукович звільнив М.Єжеля з посади міністра оборони України. 24 лютого 2012 року Президент призначив М.Єжеля своїм радником.

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