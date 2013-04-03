Екс-міністра оборони призначили послом України у Білорусі
16:46, 03 квітня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Михайла Єжеля Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь.
Янукович зробив Єжеля послом
Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави.
Іншим своїм указом Президент звільнив М.Єжеля з посади свого радника.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2012 року В.Янукович звільнив М.Єжеля з посади міністра оборони України.
24 лютого 2012 року Президент призначив М.Єжеля своїм радником.
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