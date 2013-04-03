Янукович обіцяє карати чиновників за байдужість до проблем ветеранів
Президент України Віктор Янукович вимагає від чиновників не бути байдужими до проблем ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя визволення України від фашистських загарбників і 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.
"Байдужість неприпустима, невиконання заходів (з підготовці до святкування 70-річчя визволення України - УНІАН) у будь-якому вигляді каратимемо. Я кажу відверто. Ми не допустимо того, щоб будь-які рішення, які ми приймаємо в Організаційному комітеті, виконувалися з-під палиці", - сказав В.Янукович.
За його словами, виконавці, які не розуміють значущості цього питання, не повинні працювати в органах виконавчої влади.
"Хай йдуть займаються бізнесом і фільми знімають різні, щоб погратися в політику. Це зараз, як кажуть, модно", - відзначив Президент.