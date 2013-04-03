Янукович обіцяє карати чиновників за байдужість до проблем ветеранів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Організаційного комітету з підготовки і святкування 70-річчя визволення України від фашистських загарбників і 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

"Байдужість неприпустима, невиконання заходів (з підготовці до святкування 70-річчя визволення України - УНІАН) у будь-якому вигляді каратимемо. Я кажу відверто. Ми не допустимо того, щоб будь-які рішення, які ми приймаємо в Організаційному комітеті, виконувалися з-під палиці", - сказав В.Янукович.

За його словами, виконавці, які не розуміють значущості цього питання, не повинні працювати в органах виконавчої влади.

"Хай йдуть займаються бізнесом і фільми знімають різні, щоб погратися в політику. Це зараз, як кажуть, модно", - відзначив Президент.