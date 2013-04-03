Луценка відвезли назад до Менської колонії

Про це УНІАН повідомив його адвокат Ігор Фомін.

“Вони його ці останні дні возять туди-сюди, завтра знову привезуть на суд”, - сказав І.Фомін.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок екс-міністру внутрішніх справ Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Таким чином екс-міністр відбуватиме покарання у Менській виправній колонії до кінця чотирирічного терміну, який спливає у 2014 році.

Водночас суд у своїй ухвалі суд зазначив, що касаційна скарга на вирок Ю.Луценко підлягає часткову задоволенню в частині зменшення відшкодування завданих МВС України збитків із 643 до 609 тис. грн.

Завтра Вищий спецсуд розгляне касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про організацію незаконного стеження.